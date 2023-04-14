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Купить пентхаус с видом на море в Santa Maria Maior, Португалия

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
238 м²
€ 5,095,000
Двухуровневая квартира с 4 спальнями и 3 ванными,  с огромной открытой террасой и …

Параметры недвижимости в Santa Maria Maior, Португалия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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