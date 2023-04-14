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Купить дом в Santa Maria Maior, Португалия

68 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 225 м²
€ 3,200,000
Marinha Prime Development, представляет современный архитектурный дизайн, который обращается…
Таунхаус 4 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат
€ 525,000
Вилла в современном стиле, построенная из высококачественных материалов, недалеко от центра …
Вилла 8 спаленв Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 8 спален
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 523 м²
€ 495,000
Традиционная португальская усадьба состоит из трех этажей, на первом этаже есть два отдельны…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 193 м²
€ 1,170,000
Дом с земельным участком 4590м2 и гаражом 100м2. Состоит из двух этажей: На первом этаже …
Таунхаус 2 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 71 м²
€ 150,000
Таунхаус в состоянии руин для восстановления, с утвержденным проектом, в центре Фару. Двух…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат 299 м²
€ 2,500,000
Вилла расположена в тихом жилом районе на окраине Лагоса. Его окрестности - это сельская мес…
Вилла 5 спаленв Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 5 спален
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат 410 м²
€ 3,800,000
Отличная вилла, которая сочетает в себе современность и деревенский стиль в идеальном сочета…
Вилла 6 спаленв Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 6 спален
Santa Maria Maior, Португалия
7 ванных комнат
€ 2,900,000
Contemporary style villa with 6 en suite bedrooms, a fully equipped kitchen, laundry room, a…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 ванных комнат 198 м²
€ 1,250,000
Недавно отремонтированная недвижимость, расположенная в одном из лучших мест в Лагосе. Рай…
Таунхаус 2 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 140 м²
€ 675,000
Расположенный в деревне Карвуэйру, этот роскошный туристический курорт с видом на море и пол…
Вилла 4 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат 295 м²
€ 2,600,000
Отличная современная вилла с отличным пребыванием на солнце, расположенная в Феррагуду всего…
Таунхаус 1 спальняв Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 50 м²
€ 115,000
Расположенный в самом сердце региона Алентежу, этот дом с типичными следами, был предметом т…
Дом 4 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Дом 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 170 м²
€ 525,000
Вилла в современном стиле, состоящая из двух этажей. Построенный из высококачественных мате…
Вилла 4 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат 323 м²
€ 4,000,000
Отличное расположение! Вилла в современном стиле, с высококачественной отделкой, с большими …
Домв Santa Maria Maior, Португалия
Дом
Santa Maria Maior, Португалия
€ 15,000,000
Ферма площадью около 80 гектаров земли и городской площадью 1 680 м2, расположенная в Сан-Ба…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат 174 м²
€ 1,895,000
Отличная вилла с 4 спальнями и бассейном в одном из самых востребованных районов Карвуэйру. …
Вилла 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 776 м²
€ 2,850,000
Таунхаус 1 спальняв Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 260,000
Вилла 4 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 350 м²
€ 1,950,000
Таунхаус 1 спальняв Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 400,000
Вилла 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,250,000
Вилла 4 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 664 м²
€ 2,375,000
Вилла 6 спаленв Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 6 спален
Santa Maria Maior, Португалия
6 Количество комнат 7 ванных комнат 641 м²
€ 7,000,000
Вилла 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 267 м²
€ 2,500,000
Вилла 6 спаленв Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 6 спален
Santa Maria Maior, Португалия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 600 м²
€ 825,000
Вилла 3 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 330 м²
€ 1,150,000
Вилла 5 спаленв Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 5 спален
Santa Maria Maior, Португалия
5 Количество комнат 6 ванных комнат 569 м²
€ 2,000,000
Таунхаус 2 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 1,090,000
Вилла 4 спальнив Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 Количество комнат 5 ванных комнат
€ 2,800,000
Таунхаус 1 спальняв Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 260,000

Параметры недвижимости в Santa Maria Maior, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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