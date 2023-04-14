Купить дом в Santa Maria Maior, Португалия

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68 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат
225 м²
€ 3,200,000
Marinha Prime Development, представляет современный архитектурный дизайн, который обращается…
Таунхаус 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат
€ 525,000
Вилла в современном стиле, построенная из высококачественных материалов, недалеко от центра …
Вилла 8 спален
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
523 м²
€ 495,000
Традиционная португальская усадьба состоит из трех этажей, на первом этаже есть два отдельны…
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат
193 м²
€ 1,170,000
Дом с земельным участком 4590м2 и гаражом 100м2. Состоит из двух этажей: На первом этаже …
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат
71 м²
€ 150,000
Таунхаус в состоянии руин для восстановления, с утвержденным проектом, в центре Фару. Двух…
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат
299 м²
€ 2,500,000
Вилла расположена в тихом жилом районе на окраине Лагоса. Его окрестности - это сельская мес…
Вилла 5 спален
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат
410 м²
€ 3,800,000
Отличная вилла, которая сочетает в себе современность и деревенский стиль в идеальном сочета…
Вилла 6 спален
Santa Maria Maior, Португалия
7 ванных комнат
€ 2,900,000
Contemporary style villa with 6 en suite bedrooms, a fully equipped kitchen, laundry room, a…
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 ванных комнат
198 м²
€ 1,250,000
Недавно отремонтированная недвижимость, расположенная в одном из лучших мест в Лагосе. Рай…
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
140 м²
€ 675,000
Расположенный в деревне Карвуэйру, этот роскошный туристический курорт с видом на море и пол…
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат
295 м²
€ 2,600,000
Отличная современная вилла с отличным пребыванием на солнце, расположенная в Феррагуду всего…
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
50 м²
€ 115,000
Расположенный в самом сердце региона Алентежу, этот дом с типичными следами, был предметом т…
Дом 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат
170 м²
€ 525,000
Вилла в современном стиле, состоящая из двух этажей. Построенный из высококачественных мате…
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат
323 м²
€ 4,000,000
Отличное расположение! Вилла в современном стиле, с высококачественной отделкой, с большими …
Дом
Santa Maria Maior, Португалия
€ 15,000,000
Ферма площадью около 80 гектаров земли и городской площадью 1 680 м2, расположенная в Сан-Ба…
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 ванных комнат
174 м²
€ 1,895,000
Отличная вилла с 4 спальнями и бассейном в одном из самых востребованных районов Карвуэйру. …
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
776 м²
€ 2,850,000
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 260,000
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 Количество комнат
5 ванных комнат
350 м²
€ 1,950,000
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 400,000
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 1,250,000
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
664 м²
€ 2,375,000
Вилла 6 спален
Santa Maria Maior, Португалия
6 Количество комнат
7 ванных комнат
641 м²
€ 7,000,000
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
267 м²
€ 2,500,000
Вилла 6 спален
Santa Maria Maior, Португалия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
600 м²
€ 825,000
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
330 м²
€ 1,150,000
Вилла 5 спален
Santa Maria Maior, Португалия
5 Количество комнат
6 ванных комнат
569 м²
€ 2,000,000
Таунхаус 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 1,090,000
Вилла 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 Количество комнат
5 ванных комнат
€ 2,800,000
Таунхаус 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 260,000
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Параметры недвижимости в Santa Maria Maior, Португалия
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