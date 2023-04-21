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Жильё в Santa Maria Maior, Португалия

227 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 83 м²
€ 380,000
Здесь родился в Портимане новый кондоминиум, состоящий из 2 зданий по 3 этажа и бассейна.   …
Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 159 м²
€ 520,000
Здесь родился в Портимане новый кондоминиум, состоящий из 2 зданий по 3 этажа и бассейна.   …
Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 159 м²
€ 505,000
Здесь родился в Портимане новый кондоминиум, состоящий из 2 зданий по 3 этажа и бассейна.   …
Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 159 м²
€ 530,000
Здесь родился в Портимане новый кондоминиум, состоящий из 2 зданий по 3 этажа и бассейна.   …
Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 64 м²
€ 395,000
Отличная двухуровневая квартира с 2 спальнями, расположенная в Силвесе. Недвижимость имеет…
Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 75 м²
€ 224,900
Отличная трехкомнатная квартира в Келуше, в здании в хорошем состоянии и отличном воздействи…
Квартира 1 спальня в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 74 м²
€ 299,999
Апартаменты в полусовременном стиле с видом на бассейн и горы Моншике расположены в частном …
Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 85 м²
€ 185,000
Отличная квартира, расположенная в тихом и знакомом районе, рядом со всеми видами услуг и ме…
Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 98 м²
€ 300,000
Великолепная квартира с беспрепятственным видом, расположенная рядом со всеми видами местной…
Квартира 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
4 ванных комнат 261 м²
€ 2,700,000
Marinha Prime Development, представляет современный архитектурный дизайн, который обращается…
Вилла 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 225 м²
€ 3,200,000
Marinha Prime Development, представляет современный архитектурный дизайн, который обращается…
Квартира 1 ванная в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
€ 110,000
Отремонтированная студия в Амадоре Здание находится в отличном состоянии. Эта студия име…
Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 88 м²
€ 265,000
Отличная 3-комнатная квартира в Агуальве. Всего в 7 минутах ходьбы от метро, эта квартира …
Квартира 1 спальня в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 108 м²
€ 630,000
Отличная 2-комнатная квартира недалеко от маркиза де Помбала в Лиссабоне. Квартира имеет б…
Таунхаус 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Таунхаус 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат
€ 525,000
Вилла в современном стиле, построенная из высококачественных материалов, недалеко от центра …
Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 112 м²
€ 820,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 1 спальня в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 79 м²
€ 580,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 174 м²
€ 1,510,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
3 ванных комнат 208 м²
€ 2,760,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 1 спальня в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 1 спальня
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 79 м²
€ 560,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 109 м²
€ 805,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 118 м²
€ 850,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 2 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 109 м²
€ 790,000
Новый комплекс, который когда-то был посвящен офисам, теперь преобразован в 36 квартир, расп…
Квартира 1 ванная в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 1 ванная
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат 45 м²
€ 220,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 133 м²
€ 640,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 128 м²
€ 665,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 143 м²
€ 620,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 128 м²
€ 710,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 128 м²
€ 740,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Квартира 3 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат 133 м²
€ 580,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…

Параметры недвижимости в Santa Maria Maior, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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