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Купить недвижимость с видом на море в Santa Cruz, Португалия

Canico
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Santa Cruz
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2 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Santa Cruz, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Cruz, Португалия
372 м²
€ 850,000
Вилла расположена в тихом районе с на солнечном холме с великолепным панорамным видом н…
Вилла 3 спальнив Canico, Португалия
Вилла 3 спальни
Canico, Португалия
440 м²
€ 550,000
Эта вилла с тремя спальнями и бассейном спроектирована с использованием современных и изыска…

Параметры недвижимости в Santa Cruz, Португалия

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