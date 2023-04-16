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Купить недвижимость с бассейном в Sacavem, Португалия

3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Sacavem, Португалия
Квартира 2 спальни
Sacavem, Португалия
94 м²
€ 565,000
Distrikt - это проект, который зародился в самом сердце Парка Наций, одного из самых оживлен…
Квартира 1 спальняв Sacavem, Португалия
Квартира 1 спальня
Sacavem, Португалия
56 м²
€ 350,000
Distrikt - это проект, который зародился в самом сердце Парка Наций, одного из самых оживлен…
Квартира 1 спальняв Portela, Португалия
Квартира 1 спальня
Portela, Португалия
64 м²
€ 560,000
Квартиры комплекса  Martinhal Residences будут иметь типологию от 1 до 4 спален, площад…
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