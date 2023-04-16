Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Центральный регион
  4. West
  5. Sacavem

Купить недвижимость в Sacavem, Португалия

27 объектов найдено
Дуплекс 3 спальнив Portela, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Portela, Португалия
170 м²
€ 1,090,000
Здание Torre São Rafael находится в восточной части Лиссабона, район Parque…
Квартира 2 спальнив Sacavem, Португалия
Квартира 2 спальни
Sacavem, Португалия
94 м²
€ 565,000
Distrikt - это проект, который зародился в самом сердце Парка Наций, одного из самых оживлен…
Квартира 1 спальняв Sacavem, Португалия
Квартира 1 спальня
Sacavem, Португалия
56 м²
€ 350,000
Distrikt - это проект, который зародился в самом сердце Парка Наций, одного из самых оживлен…
Квартира 1 спальняв Portela, Португалия
Квартира 1 спальня
Portela, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 415,000
Квартира 3 спальнив Portela, Португалия
Квартира 3 спальни
Portela, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 975,000
Квартира 3 спальнив Portela, Португалия
Квартира 3 спальни
Portela, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,200,000
Квартира 2 спальнив Portela, Португалия
Квартира 2 спальни
Portela, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 750,000
Квартира 2 спальнив Portela, Португалия
Квартира 2 спальни
Portela, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 830,000
Квартира 2 спальнив Portela, Португалия
Квартира 2 спальни
Portela, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 705,000
Квартира 2 спальнив Portela, Португалия
Квартира 2 спальни
Portela, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 735,000
Квартира 1 спальняв Portela, Португалия
Квартира 1 спальня
Portela, Португалия
1 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 560,000
Квартира 4 спальнив Portela, Португалия
Квартира 4 спальни
Portela, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 1,150,000
Квартира 2 спальнив Portela, Португалия
Квартира 2 спальни
Portela, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 750,000
Квартира 4 спальнив Portela, Португалия
Квартира 4 спальни
Portela, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 2,700,000
Квартира 2 спальнив Portela, Португалия
Квартира 2 спальни
Portela, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 355,000
Квартира 2 спальнив Portela, Португалия
Квартира 2 спальни
Portela, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 370,000
Квартира 2 спальнив Portela, Португалия
Квартира 2 спальни
Portela, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 355,000
Квартира 2 спальнив Portela, Португалия
Квартира 2 спальни
Portela, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 355,000
Квартира 1 спальняв Portela, Португалия
Квартира 1 спальня
Portela, Португалия
1 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 560,000
Квартира 1 спальняв Portela, Португалия
Квартира 1 спальня
Portela, Португалия
1 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 560,000
Квартира 1 ваннаяв Portela, Португалия
Квартира 1 ванная
Portela, Португалия
1 ванных комнат
€ 300,000
Квартира 1 ваннаяв Portela, Португалия
Квартира 1 ванная
Portela, Португалия
1 ванных комнат
€ 350,000
Квартира 4 спальнив Portela, Португалия
Квартира 4 спальни
Portela, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 1,400,000
Квартира 3 спальнив Portela, Португалия
Квартира 3 спальни
Portela, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,030,000
Квартира 2 спальнив Portela, Португалия
Квартира 2 спальни
Portela, Португалия
87 м²
€ 590,000
Эта роскошная  квартира расположена в центре района выставок Parques das Nacões)…
Квартира 1 спальняв Portela, Португалия
Квартира 1 спальня
Portela, Португалия
64 м²
€ 560,000
Квартиры комплекса  Martinhal Residences будут иметь типологию от 1 до 4 спален, площад…
Квартирав Sacavem, Португалия
Квартира
Sacavem, Португалия
€ 595,000
Великолепная светлая квартира площадью 90 квадратных метров с идеальным расположением в Лисс…
Realting.com
Перейти