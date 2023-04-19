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Купить недвижимость с бассейном в Queluz e Belas, Португалия

1 объект найдено
Домв Синтра, Португалия
Дом
Синтра, Португалия
511 м²
€ 2,000,000
Односемейная вилла с 7 комнатами и крытой площадью 511 м2, расположенная на участке земли пл…

Параметры недвижимости в Queluz e Belas, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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