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Купить вилла с бассейном в Quarteira, Португалия

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3 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
415 м²
€ 1,550,000
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
313 м²
€ 1,695,000
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый …
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
350 м²
€ 2,950,000
Дом с 4 спальнями площадью 350 кв.м, совершенно новый, с 3 парковочными местами, внешней тер…
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