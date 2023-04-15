Купить таунхаус в Quarteira, Португалия

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35 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
265 м²
€ 1,900,000
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
319 м²
€ 550,000
Таунхаус
Quarteira, Португалия
1 886 м²
Цена по запросу
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
107 м²
€ 404,700
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
129 м²
€ 499,400
Таунхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
€ 400,700
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
107 м²
€ 399,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
129 м²
€ 502,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
€ 645,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
170 м²
€ 645,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
233 м²
€ 862,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
172 м²
€ 640,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
€ 860,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
168 м²
€ 640,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
€ 640,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
169 м²
€ 645,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
172 м²
€ 640,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
€ 860,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
172 м²
€ 665,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
146 м²
€ 645,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
233 м²
€ 880,000
Таунхаус 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 539,950
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
213 м²
Количество этажей 3
€ 595,000
Таунхаус 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 Количество комнат
€ 495,000
Таунхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
3/3 Этаж
€ 420,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
308 м²
€ 930,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
231 м²
€ 870,000
Таунхаус 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
272 м²
€ 1,175,000
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
239 м²
€ 860,200
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
128 м²
€ 502,000
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