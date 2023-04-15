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Купить недвижимость с видом на море в Quarteira, Португалия
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11 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
90 м²
€ 525,000
Квартира 2 спальни площадью 90 кв.м, с 1 парковочным местом и балконом 17 кв.м в новом компл…
Кондо 2 спальни с Инвестиции, с видом на поле для гольфа
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
2/2 Этаж
€ 360,000
АПАРТАМЕНТЫ T2 (1 гостиная, 1 сюит и 1 комната) – ВИЛАМОУРА, ПОРТУГАЛИЯ Шикарные ап…
Таунхаус 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 539,950
Вилла
Quarteira, Португалия
8 м²
€ 3,000,000
Прекрасная вилла расположена в 5 минутах от Виламоры, Алгарве. Виламора - известный курорт…
Вилла
Quarteira, Португалия
4 м²
€ 1,500,000
Очаровательная вилла расположена в престижном пригороде Виламоры, Алгарве. В доме – гостина…
Вилла
Quarteira, Португалия
4 м²
€ 1,280,000
Современная вилла расположена в пригороде Виламоры, Алгарве. В доме – гостиная оборудованна…
Вилла
Quarteira, Португалия
6 м²
€ 995,000
Эксклюзивная вилла расположена в минуте ходьбы от нового Хилтон отеля и гольф поля Пинял, в…
Вилла
Quarteira, Португалия
3 м²
€ 890,000
Прекрасная вилла с видом на город и океан расположена в пригороде Виламоры, Алгарве. Площад…
Вилла 6 спален
Quarteira, Португалия
380 м²
€ 2,500,000
Шикарная вилла в современном стиле расположена в сосновом лесу в Алгарве, Португалия. На вил…
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
767 м²
€ 1,250,000
Роскошная вилла расположена в Виламуре, Португалия. На вилле площадью 767 кв.м 4 просторных …
Квартира 1 комната
Quarteira, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 190,000
A lovely one bedroom apartment for sale in Vilamoura situated in a private condominium close…
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