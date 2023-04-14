Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Северный
  4. Tamega e Sousa
  5. Таунхаусы

Купить таунхаус в Округ Порту, Португалия

Aldoar Foz do Douro e Nevogilde
1
Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
143 м²
€ 725,000
Двухуровневый дом с 2 спальнями площадью 143 кв.м., новый, с парковкой, садом площадью 27 кв…

Параметры недвижимости в Округ Порту, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти