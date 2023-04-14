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Realting.com
Португалия
Северный
Tamega e Sousa
Купить недвижимость с бассейном в Округ Порту, Португалия
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
31
Порту
28
Matosinhos e Leca da Palmeira
11
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde
10
Lordelo do Ouro e Massarelos
7
Vila Nova de Gaia
6
Foz do Sousa e Covelo
4
Gondomar
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9 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
143 м²
€ 725,000
Двухуровневый дом с 2 спальнями площадью 143 кв.м., новый, с парковкой, садом площадью 27 кв…
Вилла 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
187 м²
€ 1,025,000
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…
Квартира 2 спальни
Oliveira do Douro, Португалия
115 м²
€ 259,000
Квартира с 2 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с кортом для игры в падл-теннис…
Квартира 2 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
127 м²
€ 350,000
Роскошная квартира 2 спальни в закрытом кондоминиуме с бассейном. Вид на океан, ра…
Квартира 3 спальни
Tamega e Sousa, Португалия
165 м²
€ 450,000
Квартира с 3 спальнями, 132 кв.м, с террасой 28 кв.м, одним парковочным местом и кладовой в …
Квартира 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
28 м²
€ 350,000
Проект от группы Mercan соответствует условиям программы сокращенной Золотой визы Португалии…
Квартира 3 спальни
Gondomar, Португалия
226 м²
€ 680,000
Роскошные апартаменты находятся в городе Гондомар, расположенном недалеко от одного из крас…
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
183 м²
€ 606,000
Великолепные апартаменты находятся на севере Португалии, в одном из самых живописных ее уго…
Квартира 3 спальни
Foz do Sousa, Португалия
186 м²
€ 550,000
Эти прекрасные апартаменты находятся в Вила-Нова-ди-Гая – городе-спутнике Порту, который яв…
Параметры недвижимости в Округ Порту, Португалия
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