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Купить пентхаус с видом на море в Округ Порту, Португалия

Matosinhos e Leca da Palmeira
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Параметры недвижимости в Округ Порту, Португалия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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