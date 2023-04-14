ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Португалии
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Северный
Tamega e Sousa
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на море в Округ Порту, Португалия
Matosinhos e Leca da Palmeira
4
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Лагос, Португалия
2 ванных комнат
94 м²
€ 550,000
Квартира на начальном этапе строительства, расположенная на небольшом расстоянии от историче…
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
93 м²
€ 942,303
Апартаменты с лвумя спальнями Т2 площадью 93м2 Строящийся закрытый кондоминиум состоит из 5-…
Квартира 1 спальня
Marvila, Португалия
96 м²
€ 524,707
Prateato - это новая концепция, создана по образу нью-йоркских лофтов, с видом на реку Тежу …
Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
220 м²
€ 1,991,500
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
Дом 5 спален
Cascais, Португалия
450 м²
€ 1,748,158
Этот замечательный дом расположен в Кашкайше, одном из популярнейших курортных городов солн…
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
98 м²
€ 300,000
Великолепная квартира с беспрепятственным видом, расположенная рядом со всеми видами местной…
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
85 м²
€ 185,000
Отличная квартира, расположенная в тихом и знакомом районе, рядом со всеми видами услуг и ме…
Квартира 3 спальни
West, Португалия
170 м²
€ 672,369
Эти прекрасные, комфортабельные апартаменты находятся в районе Санта-Катарина, в центральном…
Квартира 5 спален
Лиссабон, Португалия
208 м²
€ 2,898,278
Апартаменты с пятью спальнями Т5 площадью 208m² и садом 107m² В престижном районе Лапа (Lapa…
Вилла 3 спальни
Luz, Португалия
4 ванных комнат
178 м²
€ 1,900,000
Вилла с 3 спальнями и видом на море расположена в Лузе, всего в нескольких минутах от пляжа …
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 433,500
Квартира 2 спальни
Лагоа, Португалия
82 м²
€ 523,049
Апартаменты с двумя спальнями T2 площадью 82,30m² и террасой 22,85m² Nomad Bay Algarve - это…
Параметры недвижимости в Округ Порту, Португалия
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты