Купить Многоуровневые квартиры с бассейном в Округ Порту, Португалия

Квартира 2 спальни Лиссабон, Португалия 3 Количество комнат 2 ванных комнат 153 м² 3/4 Этаж

€ 564,181

Belas Clube Campos bysl postroen в 1997 году. Это наследие века, наследие в кнтакте с прерод…