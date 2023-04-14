Купить Многоуровневые квартиры с видом на море в Округ Порту, Португалия

Многоуровневые квартиры 3 спальни Порту, Португалия 4 Количество комнат 4 ванных комнат 355 м² Количество этажей 3

€ 1,300,000

Триплекс с 3 спальнями площадью 257 м2, в закрытом сообществе, с частным бассейном на крыше,…