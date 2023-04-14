ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Португалии
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Северный
Tamega e Sousa
Дуплексы
Купить дуплекс с видом на горы в Округ Порту, Португалия
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
2
Lordelo do Ouro e Massarelos
1
Дуплекс
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
59 м²
€ 518,067
Aura - это новый частный кондоминиум, который будет построен на центральном проспекте Лиссаб…
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
75 м²
€ 484,556
Апартаменты с двумя спальнями Т2 площадью 75m² и верандой 1,7m² Passadiço 11 - это новый жил…
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
2 ванных комнат
€ 890,000
Этот современный дом с тремя спальнями расположен в популярном жилом районе Вале-де-Эгуас, А…
Квартира 1 спальня
Campo de Ourique, Португалия
55 м²
€ 479,474
Апартаменты с оной спальней площадью 83m² Ourique - это новый комплекс, который будет постро…
Дом 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 1,300,000
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 290,000
Квартира 1 спальня
Portela, Португалия
1 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 560,000
Квартира 2 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
1 ванных комнат
92 м²
€ 520,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Квартира 1 спальня
Misericordia, Португалия
54 м²
€ 430,213
Апартаменты с одной спальней площадью 54m² и верандой 2m² В самом сердце Лиссабона, в центре…
Квартира
Lagos, Португалия
32 м²
€ 229,000
Доходный проект в Алгарве Lagos Beach Hotel & SPA располагается в элитн…
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
52 м²
€ 350,103
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 52,40m² Кампо де Оурик (Campo de Ourique) - один из…
Дом 4 спальни
Португалия, Португалия
3 388 м²
Количество этажей 2
€ 990,000
Если вы ищете большой дом T4 (451 м2) с гостевым домом (T1, с кухней и отдельным туалетом), …
Параметры недвижимости в Округ Порту, Португалия
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты