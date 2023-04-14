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Купить дуплекс с видом на горы в Округ Порту, Португалия

Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
2
Lordelo do Ouro e Massarelos
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Параметры недвижимости в Округ Порту, Португалия

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с бассейном
с видом на озеро
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