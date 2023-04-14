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Купить дуплекс в Округ Порту, Португалия

Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
2
Lordelo do Ouro e Massarelos
1
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3 объекта найдено
Дуплекс 2 спальнив Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
95 м²
€ 291,000
Двухуровневая квартира с 2спальнями, площадью 95 кв. м, расположена в новом комплексе, котор…
Дуплекс 1 спальняв Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
83 м²
€ 383,640
Квартира 1 спальня дуплекс площадью 73 кв. м, и балконом 10 м2   в обновленном зда…
Дуплекс 2 спальнив Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
94 м²
€ 440,000
Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями и балконом 5,4 м2 в жилом комплексе Anza Boa Hora.Жи…

Параметры недвижимости в Округ Порту, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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