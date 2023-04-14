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Купить квартиру в Округ Порту, Португалия

Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
29
Порту
26
Matosinhos e Leca da Palmeira
11
Lordelo do Ouro e Massarelos
6
Vila Nova de Gaia
5
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde
4
Cidade da Maia
2
Gondomar
2
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7 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Oliveira do Douro, Португалия
Квартира 2 спальни
Oliveira do Douro, Португалия
115 м²
€ 259,000
Квартира с 2 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с кортом для игры в падл-теннис…
Квартира 2 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
127 м²
€ 350,000
Роскошная квартира 2 спальни в закрытом кондоминиуме с бассейном. Вид на океан, ра…
Квартира 3 спальнив Tamega e Sousa, Португалия
Квартира 3 спальни
Tamega e Sousa, Португалия
165 м²
€ 450,000
Квартира с 3 спальнями, 132 кв.м, с террасой 28 кв.м, одним парковочным местом и кладовой в …
Квартира 1 спальняв Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
28 м²
€ 350,000
Проект от группы Mercan соответствует условиям программы сокращенной Золотой визы Португалии…
Квартира 3 спальнив Gondomar, Португалия
Квартира 3 спальни
Gondomar, Португалия
226 м²
€ 680,000
Роскошные апартаменты находятся в городе Гондомар, расположенном недалеко от одного из крас…
Квартира 3 спальнив Порту, Португалия
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
183 м²
€ 606,000
Великолепные апартаменты находятся на севере Португалии, в одном из самых живописных ее уго…
Квартира 3 спальнив Foz do Sousa, Португалия
Квартира 3 спальни
Foz do Sousa, Португалия
186 м²
€ 550,000
Эти прекрасные апартаменты находятся в Вила-Нова-ди-Гая – городе-спутнике Порту, который яв…

Параметры недвижимости в Округ Порту, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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