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Купить недвижимость с бассейном в Portimao, Португалия

Portimao
39
2 объекта найдено
Вилла 4 комнатыв Portimao, Португалия
Вилла 4 комнаты
Portimao, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 255 м²
€ 625,000
A modern four bedroom villa for sale in Monte Canelas, just fifteen minutes from the popular…
Квартира 1 комнатав Portimao, Португалия
Квартира 1 комната
Portimao, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 102,000
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Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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