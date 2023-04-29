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Жильё с видом на море в Portimao, Португалия

Portimao
43
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Mexilhoeira Grande, Португалия
Квартира 1 комната
Mexilhoeira Grande, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 125,000
A great apartment for sale in the charming village of Alvor, this private condominium is sit…

Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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