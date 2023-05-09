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Купить квартиру в Portimao, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 4/4
€ 299,000

Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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