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Купить дом в Porches, Португалия

1 объект найдено
Дом 3 спальнив Лагоа, Португалия
Дом 3 спальни
Лагоа, Португалия
2 ванных комнат 220 м²
€ 595,000
Отель был полностью отремонтирован, сохранив свое очарование и оригинальные черты. На первом…

Параметры недвижимости в Porches, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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