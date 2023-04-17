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Купить вилла с бассейном в Pinhal Litoral, Португалия

Caldas da Rainha
3
Obidos
3
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa
2
Marinha Grande
1
Vieira de Leiria
1
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11 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Coimbrao, Португалия
Вилла 3 спальни
Coimbrao, Португалия
152 м²
€ 395,000
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
116 м²
€ 360,000
 Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадь…
Вилла 3 спальнив Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
146 м²
€ 375,000
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом…
Вилла 3 спальнив Vieira de Leiria, Португалия
Вилла 3 спальни
Vieira de Leiria, Португалия
152 м²
€ 395,000
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
Вилла 4 спальнив Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
291 м²
€ 1,090,000
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
Вилла 3 спальнив Obidos, Португалия
Вилла 3 спальни
Obidos, Португалия
3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 710,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
Вилла 3 спальнив Obidos, Португалия
Вилла 3 спальни
Obidos, Португалия
4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 635,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
Вилла 2 спальнив Vau, Португалия
Вилла 2 спальни
Vau, Португалия
119 м²
€ 265,000
Одноэтажная вилла с 2 спальнями, 119 кв.м, общая площадь застройки,  расположена на тер…
Вилла 4 спальнив Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
230 м²
€ 720,000
Новая современная вилла  в Foz do Arelho рядом с Lagoa de Obidos.Дом с 4 спальнями …
Вилла 4 спальнив Vau, Португалия
Вилла 4 спальни
Vau, Португалия
337 м²
€ 595,000
Вилла с 4 спальнями площадью 310 м2 (первый этаж) расположена на участке земли площадью 1227…
Вилла 4 спальнив Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
193 м²
€ 590,000
Дизайнерская вилла в Foz do Arelho, в районе Facho.Одноэтажная вилла современной архите…

Параметры недвижимости в Pinhal Litoral, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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