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Купить таунхаус в Pinhal Litoral, Португалия

Caldas da Rainha
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Obidos
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4 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Amoreira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Amoreira, Португалия
190 м²
€ 350,000
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el …
Таунхаус 3 спальнив Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Nadadouro, Португалия
160 м²
€ 350,000
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
Таунхаус 3 спальнив Obidos, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Obidos, Португалия
4 ванных комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 610,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
Таунхаус 3 спальнив Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Nadadouro, Португалия
145 м²
€ 560,000
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с ес…

Параметры недвижимости в Pinhal Litoral, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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