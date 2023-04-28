Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Центральный регион
  4. Pinhal Litoral
  5. Дома

Дома с видом на море в Pinhal Litoral, Португалия

Caldas da Rainha
7
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa
5
Marinha Grande
1
Obidos
1
Porto de Mos
1
Vieira de Leiria
1
9 объектов найдено
Дом 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Дом 3 спальни
Nadadouro, Португалия
4 Количество комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 750,000
Добро пожаловать в ваш новый дом с видом на океан! Твин вилла дуплекс Т3 - это идеальное соч…
Дом 3 спальни в Porto de Mos, Португалия
Дом 3 спальни
Porto de Mos, Португалия
228 м²
€ 775,000
Комплекс вилл, расположенный в 5-звездочном курорте. С полностью оборудованной кухней, столо…
Дуплекс 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Nadadouro, Португалия
148 м²
€ 510,000
Новая квартира с тремя спальнями с ванными комнатами, гостиной и столовой и полностью о…
Вилла 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
Вилла 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
Таунхаус 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
4 ванных комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 720,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
Вилла 4 спальни в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
230 м²
€ 720,000
Новая современная вилла  в Foz do Arelho рядом с Lagoa de Obidos.Дом с 4 спальнями …
Таунхаус 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Nadadouro, Португалия
145 м²
€ 560,000
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с ес…
Вилла 4 спальни в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
193 м²
€ 590,000
Дизайнерская вилла в Foz do Arelho, в районе Facho.Одноэтажная вилла современной архите…

Параметры недвижимости в Pinhal Litoral, Португалия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти