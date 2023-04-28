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Дома в Pinhal Litoral, Португалия

Caldas da Rainha
7
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa
5
Marinha Grande
1
Obidos
1
Porto de Mos
1
Vieira de Leiria
1
20 объектов найдено
Дом 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Дом 3 спальни
Nadadouro, Португалия
4 Количество комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 750,000
Добро пожаловать в ваш новый дом с видом на океан! Твин вилла дуплекс Т3 - это идеальное соч…
Дом 3 спальни в Porto de Mos, Португалия
Дом 3 спальни
Porto de Mos, Португалия
228 м²
€ 775,000
Комплекс вилл, расположенный в 5-звездочном курорте. С полностью оборудованной кухней, столо…
Таунхаус 3 спальни в Amoreira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Amoreira, Португалия
190 м²
€ 350,000
Этот очаровательный таунхаус расположен в кондоминиуме на территории курорта Praia d'el …
Вилла 3 спальни в Coimbrao, Португалия
Вилла 3 спальни
Coimbrao, Португалия
152 м²
€ 395,000
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
Вилла 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
116 м²
€ 360,000
 Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадь…
Вилла 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
146 м²
€ 375,000
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом…
Таунхаус 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Nadadouro, Португалия
160 м²
€ 350,000
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
Вилла 3 спальни в Vieira de Leiria, Португалия
Вилла 3 спальни
Vieira de Leiria, Португалия
152 м²
€ 395,000
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
Вилла 4 спальни в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
291 м²
€ 1,090,000
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
Вилла 4 спальни в Obidos, Португалия
Вилла 4 спальни
Obidos, Португалия
6 ванных комнат 846 м²
€ 1,900,000
Эксклюзивная вилла, вставленная в роскошный кондоминиум Прайя д'эль Рей, в Обидуш. Эта фанта…
Дуплекс 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Nadadouro, Португалия
148 м²
€ 510,000
Новая квартира с тремя спальнями с ванными комнатами, гостиной и столовой и полностью о…
Вилла 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
Вилла 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
Таунхаус 3 спальни в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
4 ванных комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 720,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
Вилла 2 спальни в Vau, Португалия
Вилла 2 спальни
Vau, Португалия
119 м²
€ 265,000
Одноэтажная вилла с 2 спальнями, 119 кв.м, общая площадь застройки,  расположена на тер…
Вилла 3 спальни в Vau, Португалия
Вилла 3 спальни
Vau, Португалия
138 м²
€ 360,000
Вилла с 3 спальнями, 138 кв.м (общая площадь), расположенная на земельном участке площадью 1…
Вилла 4 спальни в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
230 м²
€ 720,000
Новая современная вилла  в Foz do Arelho рядом с Lagoa de Obidos.Дом с 4 спальнями …
Вилла 4 спальни в Vau, Португалия
Вилла 4 спальни
Vau, Португалия
337 м²
€ 595,000
Вилла с 4 спальнями площадью 310 м2 (первый этаж) расположена на участке земли площадью 1227…
Таунхаус 3 спальни в Nadadouro, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Nadadouro, Португалия
145 м²
€ 560,000
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с ес…
Вилла 4 спальни в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни
Nadadouro, Португалия
193 м²
€ 590,000
Дизайнерская вилла в Foz do Arelho, в районе Facho.Одноэтажная вилла современной архите…

Параметры недвижимости в Pinhal Litoral, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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