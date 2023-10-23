Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Португалия
  4. Perafita Lavra e Santa Cruz do Bispo
  5. Дома

Дома в Perafita Lavra e Santa Cruz do Bispo, Португалия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 спальни в Carvoeiro, Португалия
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
Недавно отреставрированная вилла на первом этаже, посреди виноградников, которая предложит в…
€1,75 млн
Вилла 5 спален с Spalni в Loule, Португалия
Вилла 5 спален с Spalni
Loule, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
€3,50 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Квартира 3 спальни с отличным балконом площадью 10,95 м2. на 2 этаже в новом комплексе The P…
€500,422
Квартира 1 спальня в Лагоа, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагоа, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
1 спальная квартира вставлена в центре города Лагоа, рядом со всеми видами услуг и торговли.…
€125,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Nadadouro, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Nadadouro, Португалия
Количество спален 4
Площадь 291 м²
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
€1,09 млн
Квартира 1 спальня с парковкой в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Студия Т0 площадью 47,20m² с видом на реку Тежу (Tejo). Azure - жилой комплекс в квартале Са…
€379,274
Вилла 11 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 11 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 11
Площадь 1 184 м²
Элегантная вилла расположена в Кашкайше, Португалия. В светлом и просторном доме площадью 11…
€8,98 млн
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, в центре города в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, в центре города
Лиссабон, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Квартира с 2 спальнями в комплексе, расположенном в самом центре Лиссабона, в Мурарии, в одн…
€506,909
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Алгарве, Португалия
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Алгарве, Португалия
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Современные апартаменты с 2 или 3 спальнями в стадии строительства рядом с муниципальным рын…
€277,734
Вилла 2 спальни с двором в Quarteira, Португалия
Вилла 2 спальни с двором
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 149 м²
Вилла с двумя спальнями плюс комната с внутренним патио, садом и парковкой. Vilamoura Centra…
€670,653
Квартира 1 спальня в Quelfes, Португалия
Квартира 1 спальня
Quelfes, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
This one-bedroom apartment, still under construction, is located in a quiet and peaceful are…
€225,920
Квартира 2 спальни в Лагоа, Португалия
Квартира 2 спальни
Лагоа, Португалия
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Апартаменты с двумя спальнями T2 площадью 82,40m² и террасой 22,60m² Nomad Bay Algarve - это…
€519,305

Параметры недвижимости в Perafita Lavra e Santa Cruz do Bispo, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти