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Купить квартиру в Perafita Lavra e Santa Cruz do Bispo, Португалия

Perafita
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Perafita, Португалия
Квартира 3 спальни
Perafita, Португалия
146 м²
€ 525,000
Квартира в новом комплексе Aldeia do Paraiso, расположенном в тихом жилом районе, всего…

Параметры недвижимости в Perafita Lavra e Santa Cruz do Bispo, Португалия

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