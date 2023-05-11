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Пентхаусы с бассейном в Португалии

Центральный регион
9
Алгарве
5
Matosinhos e Leca da Palmeira
4
Северный
4
Loule
3
Quarteira
3
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6 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни в Cascais, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
€ 2,778,000
Пентхаус 6 спален в West, Португалия
Пентхаус 6 спален
West, Португалия
Количество спален 6
Площадь 857 м²
€ 7,950,000
Пентхаус 3 спальни в Albufeira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 188 м²
€ 1,395,000
Пентхаус 4 спальни в Campo de Ourique, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Campo de Ourique, Португалия
Количество спален 4
Площадь 356 м²
€ 3,250,000
Пентхаус 4 спальни в Santa Maria Maior, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
Количество спален 4
Площадь 238 м²
€ 5,095,000
Пентхаус 3 спальни в Cascais, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 198 м²
€ 3,390,000

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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