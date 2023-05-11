Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Пентхаусы

Пентхаусы возле озера в Португалии

Центральный регион
9
Алгарве
5
Matosinhos e Leca da Palmeira
4
Северный
4
Loule
3
Quarteira
3
Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Misericordia, Португалия
Пентхаус 2 спальни
Misericordia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 120 м²
€ 1,500,000

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти