ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Португалия
Парк Наций
Виллы
Виллы в Парке Наций, Португалия
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Tamega e Sousa, Португалия
4
3
145 м²
6
Квартира с 3 спальнями в стадии строительства в районе Paranhos, общей площадью 145 м2, кото…
€539,975
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
3
2
112 м²
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
€470,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Португалия, Португалия
1
1
80 м²
Будущее роскошное развитие родится на Avenida do Brasil, в Алваладе, Лиссабон. Он состоит…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Vendas Novas, Португалия
5
5
37 000 м²
Продается дом в Вендас Новас, ПортугалияВилла в Вендас Новас, с 3,7 гектарами земли, все ого…
€6,64 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Madeira, Португалия
2
191 м²
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого города с видом…
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2
75 м²
Это апартаменты не доля в отеле, а квартира в собственность. Подходит на Золотую визу, т.к. …
€410,749
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
4
230 м²
Вилла в современном стиле, недавно построенная по самым высоким стандартам, со всеми новейши…
€1,70 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном
Лиссабон, Португалия
4
240 м²
Apartamento T4 com 240m², com uma área de varandas de 80m² e 2 lugares de estacionamento num…
€1,95 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Фару, Португалия
2
97 м²
Квартира с 2 спальнями 97 кв.м, совершенно новая, с 1 парковкой, террасой 29 кв.м и кладовой…
€330,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3
2
114 м²
Традиционная вилла в центре Карвуэйру. Вилла состоит всего из одного этажа с гостиной с кам…
€800,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
3
2
133 м²
5/6
Полностью отреставрированные апартаменты с более чем столетней историей располагаются в само…
€1,11 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с двором
Лиссабон, Португалия
1
80 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 80,30m² и садом 53,50m² В престижном районе Лапа (L…
€564,298
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Парке Наций, Португалия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL