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Жилая
Португалия
Parque das Nacoes
Жильё в Parque das Nacoes, Португалия
квартиры
39
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40 объектов найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
West, Португалия
4
3
12/16
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 500К Светлая и элегантная квартира с 3 спальнями, спроектирован…
€2,30 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
West, Португалия
5
5
272 м²
12/16
Светлая и элегантная квартира с 4 спальнями, спроектированная в соответствии с самыми высоки…
€3,30 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
West, Португалия
4
244 м²
Апартаменты Т4 площадью 244m² и верандой 32m² Martinhal Residences - это эксклюзивный и совр…
€2,90 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
West, Португалия
3
170 м²
Здание Torre São Rafael находится в восточной части Лиссабона, район Parque das Nações, кото…
€1,09 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
West, Португалия
2
94 м²
Distrikt - это проект, который зародился в самом сердце Парка Наций, одного из самых оживлен…
€565,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном
West, Португалия
1
56 м²
Distrikt - это проект, который зародился в самом сердце Парка Наций, одного из самых оживлен…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
West, Португалия
1
1
€415,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
West, Португалия
3
3
€975,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
West, Португалия
3
3
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
West, Португалия
2
2
€750,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
West, Португалия
2
2
€830,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
West, Португалия
2
2
€705,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
West, Португалия
2
2
€735,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
West, Португалия
1
2
€560,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
West, Португалия
4
4
€1,15 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
West, Португалия
2
2
€750,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
West, Португалия
4
4
€2,70 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
West, Португалия
2
1
60 м²
€355,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
West, Португалия
2
1
60 м²
€370,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
West, Португалия
2
1
60 м²
€355,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
West, Португалия
2
1
60 м²
€355,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
West, Португалия
1
129 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129m² и верандой 8m² Новый жилой комплекс O'Living - …
€632,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
West, Португалия
2
96 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 96m² и верандой 17m² Новый жилой комплекс O'Living - …
€485,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
West, Португалия
1
65 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 65m² Новый жилой комплекс O'Living - проект известного…
€294,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
West, Португалия
1
174 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 174,50m² и верандой 19m² Новый жилой комплекс O'Livin…
€810,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
West, Португалия
1
69 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 69m² Новый жилой комплекс O'Living - проект известного…
€323,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
West, Португалия
1
65 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 65m² Новый жилой комплекс O'Living - проект известного…
€285,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
West, Португалия
2
96 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 96m² Новый жилой комплекс O'Living - проект известног…
€465,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
West, Португалия
1
129 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129m² Новый жилой комплекс O'Living - проект известно…
€623,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
West, Португалия
1
67 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 67m² Новый жилой комплекс O'Living - проект известного…
€298,000
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