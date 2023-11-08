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Жильё в Parque das Nacoes, Португалия

квартиры
39
40 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в West, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
West, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 12/16
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 500К Светлая и элегантная квартира с 3 спальнями, спроектирован…
€2,30 млн
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в West, Португалия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
West, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 272 м²
Этаж 12/16
Светлая и элегантная квартира с 4 спальнями, спроектированная в соответствии с самыми высоки…
€3,30 млн
Квартира 4 спальни в West, Португалия
Квартира 4 спальни
West, Португалия
Количество спален 4
Площадь 244 м²
Апартаменты Т4 площадью 244m² и верандой 32m² Martinhal Residences - это эксклюзивный и совр…
€2,90 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в West, Португалия
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
West, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Здание Torre São Rafael находится в восточной части Лиссабона, район Parque das Nações, кото…
€1,09 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в West, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
West, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Distrikt - это проект, который зародился в самом сердце Парка Наций, одного из самых оживлен…
€565,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном в West, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном
West, Португалия
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Distrikt - это проект, который зародился в самом сердце Парка Наций, одного из самых оживлен…
€350,000
Квартира 1 спальня в West, Португалия
Квартира 1 спальня
West, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
€415,000
Квартира 3 спальни в West, Португалия
Квартира 3 спальни
West, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
€975,000
Квартира 3 спальни в West, Португалия
Квартира 3 спальни
West, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
€1,20 млн
Квартира 2 спальни в West, Португалия
Квартира 2 спальни
West, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
€750,000
Квартира 2 спальни в West, Португалия
Квартира 2 спальни
West, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
€830,000
Квартира 2 спальни в West, Португалия
Квартира 2 спальни
West, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
€705,000
Квартира 2 спальни в West, Португалия
Квартира 2 спальни
West, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
€735,000
Квартира 1 спальня в West, Португалия
Квартира 1 спальня
West, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
€560,000
Квартира 4 спальни в West, Португалия
Квартира 4 спальни
West, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
€1,15 млн
Квартира 2 спальни в West, Португалия
Квартира 2 спальни
West, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
€750,000
Квартира 4 спальни в West, Португалия
Квартира 4 спальни
West, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
€2,70 млн
Квартира 2 спальни в West, Португалия
Квартира 2 спальни
West, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€355,000
Квартира 2 спальни в West, Португалия
Квартира 2 спальни
West, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€370,000
Квартира 2 спальни в West, Португалия
Квартира 2 спальни
West, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€355,000
Квартира 2 спальни в West, Португалия
Квартира 2 спальни
West, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€355,000
Квартира 1 спальня в West, Португалия
Квартира 1 спальня
West, Португалия
Количество спален 1
Площадь 129 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129m² и верандой 8m² Новый жилой комплекс O'Living - …
€632,000
Квартира 2 спальни в West, Португалия
Квартира 2 спальни
West, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 96m² и верандой 17m² Новый жилой комплекс O'Living - …
€485,000
Квартира 1 спальня в West, Португалия
Квартира 1 спальня
West, Португалия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 65m² Новый жилой комплекс O'Living - проект известного…
€294,000
Квартира 1 спальня в West, Португалия
Квартира 1 спальня
West, Португалия
Количество спален 1
Площадь 174 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 174,50m² и верандой 19m² Новый жилой комплекс O'Livin…
€810,000
Квартира 1 спальня в West, Португалия
Квартира 1 спальня
West, Португалия
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 69m² Новый жилой комплекс O'Living - проект известного…
€323,000
Квартира 1 спальня в West, Португалия
Квартира 1 спальня
West, Португалия
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 65m² Новый жилой комплекс O'Living - проект известного…
€285,000
Квартира 2 спальни в West, Португалия
Квартира 2 спальни
West, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Апартаменты с двумя спальнями площадью 96m² Новый жилой комплекс O'Living - проект известног…
€465,000
Квартира 1 спальня в West, Португалия
Квартира 1 спальня
West, Португалия
Количество спален 1
Площадь 129 м²
Апартаменты с тремя спальнями площадью 129m² Новый жилой комплекс O'Living - проект известно…
€623,000
Квартира 1 спальня в West, Португалия
Квартира 1 спальня
West, Португалия
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Апартаменты с одной спальней площадью 67m² Новый жилой комплекс O'Living - проект известного…
€298,000
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