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Купить квартиру в Palmela, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Palmela, Португалия
Квартира 3 спальни
Palmela, Португалия
140 м²
€ 315,000
Современная квартирой с 3 спальнями, с большой площадью, частной парковкой и террасой в ново…
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