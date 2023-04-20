Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Северный
  4. Tamega e Sousa
  5. Oliveira do Douro
  6. Квартиры

Купить квартиру в Oliveira do Douro, Португалия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Oliveira do Douro, Португалия
Квартира 2 спальни
Oliveira do Douro, Португалия
115 м²
€ 259,000
Квартира с 2 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с кортом для игры в падл-теннис…

Параметры недвижимости в Oliveira do Douro, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти