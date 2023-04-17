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Купить таунхаус в Olhao, Португалия

Olhao
3
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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Olhao, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Olhao, Португалия
1 ванных комнат 63 м²
€ 285,000
Традиционная вилла, недавно реконструированная в центре Ольяна, недалеко от главного проспек…
Таунхаус 2 спальнив Olhao, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Olhao, Португалия
110 м²
€ 210,000
Таунхаус для реконструкции, в традиционном стиле, имплантированный на плоском участке площад…
Таунхаус 3 спальнив Olhao, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Olhao, Португалия
3 ванных комнат 102 м²
€ 450,000
Строящийся таунхаус, прямые линии, общей площадью 178м2. Состоит из двух этажей. Мы наход…

Параметры недвижимости в Olhao, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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