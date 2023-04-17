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Купить квартиру в Olhao, Португалия

Olhao
7
Moncarapacho e Fuseta
1
Квартира В архив
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Pechao, Португалия
Квартира 2 спальни
Pechao, Португалия
152 м²
€ 680,000
Новая квартира 2 спальни общей площадью 152 кв.м., балконом 24 м2 и 2 парковочными местами в…
Квартира 1 спальняв Olhao, Португалия
Квартира 1 спальня
Olhao, Португалия
85 м²
€ 350,000
 Новая квартира общей площадью 85 кв.м.с балконом, кладовой и 1 парковочным местом…

Параметры недвижимости в Olhao, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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