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Дома в Oleiros, Португалия

15 объектов найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 2
Эта отдельная вилла расположена на юго-западном побережье Мадейры, примерно в 5 минутах от п…
€750,000
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с парком в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с парком
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Роскошная вилла, расположенная в центре южного побережья острова Мадейра, с высококачественн…
€3,90 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 2
Эта двухквартирная вилла расположена на юго-западном побережье Мадейры, примерно в 5 минутах…
€550,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€765,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€798,000
Дом 4 спальни с балконом, с супермаркетом, с зоной для барбекю в Madeira, Португалия
Дом 4 спальни с балконом, с супермаркетом, с зоной для барбекю
Madeira, Португалия
Комнаты 5
Площадь 284 м²
Количество этажей 4
Фантастическая вилла с 4 спальнями общей площадью 300 м2, расположенная в центре Рибейра-Бра…
€650,000
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 194 м²
Красивая одноэтажная вилла, расположенная в Каньясе, Понта-ду-Сол, с отличным воздействием с…
€520,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€755,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€739,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€739,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€739,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€825,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€895,000
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 3
Фантастическая вилла с 3 спальнями, расположенная в Санта-Мария-Майор в Фуншале.Это полность…
€595,000
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с террасой в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с террасой
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
Если вы хотите жить в одноэтажной вилле с задним двором, садом, бассейном, видом на море и в…
€950,000

Параметры недвижимости в Oleiros, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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