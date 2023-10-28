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Купить квартиру в Oleiros, Португалия

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28 объектов найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 2
Этаж 1/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€575,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 2
Этаж 1/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€575,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Этаж 1/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,35 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 2
Этаж 3/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€600,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Этаж 1/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,45 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Этаж 3/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,65 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 2
Этаж 3/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€575,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Этаж 2/2
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€2,40 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Этаж 2/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,30 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Этаж 2/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,55 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Этаж 3/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,55 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Этаж 4/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€2,40 млн
Квартира с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Этаж 4/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,75 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Madeira, Португалия
Комнаты 3
Этаж 2/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,10 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 3
Этаж 6/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€3,30 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на город в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на город
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 173 м²
Этаж 3/1
Квартира с 3 спальнями, расположенная в центре Фуншала.Эта недвижимость находится в комплекс…
€655,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на город в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на город
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Этаж 2/1
Квартира с 3 спальнями, расположенная в центре Фуншала.Эта недвижимость находится в комплекс…
€635,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на город в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на город
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Квартира с 3 спальнями, расположенная в центре Фуншала.Эта недвижимость находится в комплекс…
€635,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на город в Madeira, Португалия
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на город
Madeira, Португалия
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Квартира с 4 спальнями, расположенная в центре Фуншала.Эта недвижимость находится в комплекс…
€1,10 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с террасой, с гаражом в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с террасой, с гаражом
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Этаж 3/1
Квартира с 3 спальнями в новостройке, расположенной в центре Канису.Все квартиры имеют высок…
€650,000
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на город в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на город
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 298 м²
Этаж -1/1
Новостройка расположена в центре Фуншала, точнее там, где когда-то был пивной завод.Он имеет…
€599,000
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на город в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на город
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 298 м²
Количество этажей 1
Новостройка расположена в центре Фуншала, точнее там, где когда-то был пивной завод.Он имеет…
€569,000
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на город в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на город
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Новостройка расположена в центре Фуншала, точнее там, где когда-то был пивной завод.Он имеет…
€569,000
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 166 м²
Этаж 1/1
Расположенный в приходе Санта-Лузия, Хинтон представляет собой привлекательное новое здание,…
€525,000
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 166 м²
Этаж 2/1
Расположенный в приходе Санта-Лузия, Хинтон представляет собой привлекательное новое здание,…
€535,000
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 166 м²
Этаж 3/1
Расположенный в приходе Санта-Лузия, Хинтон представляет собой привлекательное новое здание,…
€545,000
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 161 м²
Этаж 5/1
Расположенный в приходе Санта-Лузия, Хинтон представляет собой привлекательное новое здание,…
€600,000
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 166 м²
Этаж 4/1
Расположенный в приходе Санта-Лузия, Хинтон представляет собой привлекательное новое здание,…
€555,000

Параметры недвижимости в Oleiros, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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