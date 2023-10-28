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Жильё в Oleiros, Португалия

квартиры
28
дома
15
43 объекта найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 2
Эта отдельная вилла расположена на юго-западном побережье Мадейры, примерно в 5 минутах от п…
€750,000
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с парком в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с парком
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Роскошная вилла, расположенная в центре южного побережья острова Мадейра, с высококачественн…
€3,90 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 2
Этаж 1/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€575,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 2
Этаж 1/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€575,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Этаж 1/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,35 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 2
Этаж 3/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€600,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Этаж 1/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,45 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Этаж 3/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,65 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 2
Этаж 3/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€575,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 2
Эта двухквартирная вилла расположена на юго-западном побережье Мадейры, примерно в 5 минутах…
€550,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Этаж 2/2
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€2,40 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Этаж 2/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,30 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Этаж 2/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,55 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Этаж 3/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,55 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Этаж 4/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€2,40 млн
Квартира с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Этаж 4/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,75 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Madeira, Португалия
Комнаты 3
Этаж 2/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€1,10 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 3
Этаж 6/1
Выбор этого развития - выбор города Фуншал и одного из его самых символичных кварталов. Здес…
€3,30 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€798,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€765,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на город в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на город
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Этаж 2/1
Квартира с 3 спальнями, расположенная в центре Фуншала.Эта недвижимость находится в комплекс…
€635,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на город в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на город
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 173 м²
Этаж 3/1
Квартира с 3 спальнями, расположенная в центре Фуншала.Эта недвижимость находится в комплекс…
€655,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на город в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на город
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Квартира с 3 спальнями, расположенная в центре Фуншала.Эта недвижимость находится в комплекс…
€635,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на город в Madeira, Португалия
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на город
Madeira, Португалия
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Квартира с 4 спальнями, расположенная в центре Фуншала.Эта недвижимость находится в комплекс…
€1,10 млн
Дом 4 спальни с балконом, с супермаркетом, с зоной для барбекю в Madeira, Португалия
Дом 4 спальни с балконом, с супермаркетом, с зоной для барбекю
Madeira, Португалия
Комнаты 5
Площадь 284 м²
Количество этажей 4
Фантастическая вилла с 4 спальнями общей площадью 300 м2, расположенная в центре Рибейра-Бра…
€650,000
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 194 м²
Красивая одноэтажная вилла, расположенная в Каньясе, Понта-ду-Сол, с отличным воздействием с…
€520,000
Квартира 3 спальни с балконом, с террасой, с гаражом в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с террасой, с гаражом
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Этаж 3/1
Квартира с 3 спальнями в новостройке, расположенной в центре Канису.Все квартиры имеют высок…
€650,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€755,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€739,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Madeira, Португалия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Количество этажей 2
Урбанизация расположена в районе с привилегированным видом на залив Фуншала, в нескольких ми…
€739,000

Параметры недвижимости в Oleiros, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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