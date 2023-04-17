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Купить вилла с бассейном в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

Oeiras
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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Oeiras, Португалия
Вилла 4 спальни
Oeiras, Португалия
227 м²
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни триплекс площадью 227 кв.м., с 4 парковочными местами, 2 балконами и садом п…

Параметры недвижимости в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

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