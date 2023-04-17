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Купить квартиру в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

Oeiras
6
Квартира В архив
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6 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
123 м²
€ 585,000
Квартира в новостройке. Частный закрытый поселок, в стадии строительства (дата завершения: к…
Квартира 3 спальнив Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
178 м²
€ 770,000
Квартира 178m2 расположена в районе Alto de Algés. Новый кондоминиум, сдан …
Квартира 3 комнатыв Oeiras, Португалия
Квартира 3 комнаты
Oeiras, Португалия
3 Количество комнат
€ 530,000
Шикарные апартаменты на продажу расположенные в Лиссабоне, Португалия. Апартаменты находятс…
Квартира 5 комнатв Oeiras, Португалия
Квартира 5 комнат
Oeiras, Португалия
5 Количество комнат
€ 1,650,000
Шикарная вилла на продажу расположенная в Лиссабоне, Португалия. Вилла находится на терр…
Квартирав Oeiras, Португалия
Квартира
Oeiras, Португалия
€ 640,000
Шикарная вилла на продажу расположенная в Лиссабоне, Португалия. Вилла находится совсем …
Квартира 3 комнатыв Oeiras, Португалия
Квартира 3 комнаты
Oeiras, Португалия
3 Количество комнат
€ 620,000
Шикарные апартаменты расположенные в Лиссабоне на продажу, Португалия. Апартаменты находятс…

Параметры недвижимости в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

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с видом на море
с видом на озеро
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