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Купить таунхаус с видом на море в Obidos, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Obidos, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Obidos, Португалия
4 ванных комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 610,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
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