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Купить недвижимость с бассейном в Obidos, Португалия

4 объекта найдено
Кондо 3 спальнив Obidos, Португалия
Кондо 3 спальни
Obidos, Португалия
3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 510,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
Вилла 3 спальнив Obidos, Португалия
Вилла 3 спальни
Obidos, Португалия
3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 710,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
Вилла 3 спальнив Obidos, Португалия
Вилла 3 спальни
Obidos, Португалия
4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 635,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
Таунхаус 3 спальнив Obidos, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Obidos, Португалия
4 ванных комнат 153 м² Количество этажей 2
€ 610,000
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
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