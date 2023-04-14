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Купить вилла в Северный, Португалия

Aldoar Foz do Douro e Nevogilde
5
Vila Nova de Famalicao
1
Порту
1
Вилла В архив
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8 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
187 м²
€ 1,025,000
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…
Вилла 4 спальнив Порту, Португалия
Вилла 4 спальни
Порту, Португалия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 428 м² Количество этажей 3
€ 1,095,000
Великолепная вилла с тремя этажами и 4 фасадами, расположенная в 300 м от пляжа, с закрытым …
Вилла 6 спаленв Tamega e Sousa, Португалия
Вилла 6 спален
Tamega e Sousa, Португалия
6 ванных комнат
€ 985,000
Современная вилла с садом, бассейном и гаражом. Эта вилла имеет высококачественную отделку и…
Вилла 5 спаленв Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 474 м²
€ 1,980,000
Вилла 5 спаленв Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 433 м² Количество этажей 3
€ 1,475,000
Вилла 4 спальнив Vila Nova de Famalicao, Португалия
Вилла 4 спальни
Vila Nova de Famalicao, Португалия
6 Количество комнат 7 ванных комнат 27 807 м²
€ 1,200,000
Вилла 5 спаленв Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 433 м²
€ 1,499,000
Вилла 5 спаленв Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 433 м²
€ 1,450,000

Параметры недвижимости в Северный, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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