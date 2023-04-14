Купить вилла в Северный, Португалия

Вилла 4 спальни Порту, Португалия 6 Количество комнат 5 ванных комнат 428 м² Количество этажей 3

€ 1,095,000

Великолепная вилла с тремя этажами и 4 фасадами, расположенная в 300 м от пляжа, с закрытым …