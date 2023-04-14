Купить квартира-студия в Северный, Португалия

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Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
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8 объектов найдено
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Студия 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
58 м²
€ 32,000,000
Отель расположен по адресу Rua De Belmonte 103, в самом сердце исторического центра города П…
Студия 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 ванных комнат
91 м²
1 Этаж
€ 420,500,000
Комплекс Bons-Jardins, разработанный для того, чтобы дать жильцам ощущение сельской жизни в …
Студия 2 комнаты
Порту, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
4 Этаж
€ 250,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 350 000 € Квартира студ…
Студия 1 комната
Порту, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
4 Этаж
€ 250,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 350 000 € Квартира ст…
Студия 1 комната
Седофейта, Санто-Ильдефонсо, Се, Мирагая, Сан-Николау и Витория, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
3/3 Этаж
€ 508,250
Студия в строящемся доме расположена на 3-м этаже здания. Солнечная ориентацией на запад …
Студия 1 спальня с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Vila Nova de Gaia, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
2/4 Этаж
€ 356,800
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
Студия 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
1/4 Этаж
€ 612,080
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
Студия 1 спальня
Tamega e Sousa, Португалия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
4/6 Этаж
€ 245,000
Студия с одной дополнительной комнатой с 44 кв.м, в 300 м от метро Aliados! Студия имеет:…
Параметры недвижимости в Северный, Португалия
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