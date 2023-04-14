ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Португалии
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Северный
Multilevel-apartment
Купить Многоуровневые квартиры с бассейном в Северный, Португалия
Порту
1
Многоуровневые квартиры
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
233 м²
€ 1,500,000
Квартира 3 комнаты
Албуфейра, Португалия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
12 935 м²
€ 417,927
Albufeira Prime is a brand new condominium currently under construction in Albufeira. Situat…
Квартира 2 спальни
Misericordia, Португалия
97 м²
€ 703,379
Апартаменты с двумя спальнями площадью 97m² и верандой 13.26m² В самом сердце проспекта Aven…
Дом 4 спальни
Foz do Sousa, Португалия
3 629 м²
€ 519,965
Замечательный дом находится в Вила-Нова-ди-Гая, северная Португалия. Город расположен на пр…
Квартира 1 спальня
Areeiro, Португалия
60 м²
€ 434,241
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 59,50m² и террасой 50,10m² в новом жилом комплексе …
Квартира 3 спальни
Лиссабон, Португалия
132 м²
€ 1,031,878
Апартаменты с тремя спальнями Т3 площадью 132m² O Lumino - новый комплекс в рядом с Кампу Пе…
Дом 4 спальни
Синтра, Португалия
431 м²
€ 681,333
Красивый дом в городе Синтра. Общая жилая площадь объекта недвижимости занимает 431 кв. м. В…
Дом
Sintra, Португалия
193 м²
€ 580,000
Шикарная вилла с 5 комнатами, расположенная в Синтре, совсем рядом с парком. Имеет 2…
Квартира 3 спальни
Santa Maria Maior, Португалия
2 ванных комнат
128 м²
€ 710,000
Расположенный в Лумиаре, Лиссабон, это проект, который взаимодействует с городом, разделенны…
Дом
Cascais, Португалия
500 м²
€ 1,950,000
Фантастическая вилла с 3 этажами, 13 комнатами и видом на море, в Сан-Педро-ду-Эшторил, Кашк…
Квартира 2 комнаты
Lagos, Португалия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
13 881 м²
€ 895,525
A fantastic two bedroom duplex apartment for sale in the Algarve. Situated on a new develop…
Квартира 4 спальни
West, Португалия
188 м²
€ 619,027
Прекрасные апартаменты в центре одного из самых старейших и красивых города мира - Лиссабоне…
Параметры недвижимости в Северный, Португалия
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты