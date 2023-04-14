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Купить Многоуровневые квартиры с видом на море в Северный, Португалия

Порту
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Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Порту, Португалия
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Порту, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 355 м² Количество этажей 3
€ 1,300,000
Триплекс с 3 спальнями площадью 257 м2, в закрытом сообществе, с частным бассейном на крыше,…

Параметры недвижимости в Северный, Португалия

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