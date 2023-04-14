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Купить дом с видом на горы в Северный, Португалия

Aldoar Foz do Douro e Nevogilde
6
Foz do Sousa e Covelo
3
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
2
Vila Nova de Famalicao
2
Порту
2
Amarante
1
Gondomar
1
Lordelo do Ouro e Massarelos
1
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1 объект найдено
Дом 7 спаленв Amarante, Португалия
Дом 7 спален
Amarante, Португалия
9 Количество комнат 6 ванных комнат 541 м² Количество этажей 3
€ 750,000
Дом расположен на вершине долины, откуда открывается захватывающий панорамный вид на горы Ал…

Параметры недвижимости в Северный, Португалия

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