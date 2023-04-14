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Купить квартиру в Северный, Португалия

Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
29
Порту
26
Matosinhos e Leca da Palmeira
11
Lordelo do Ouro e Massarelos
6
Vila Nova de Gaia
5
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde
4
Cidade da Maia
2
Gondomar
2
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106 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Tamega e Sousa, Португалия
Квартира 3 спальни
Tamega e Sousa, Португалия
131 м²
€ 210,000
Квартира 3 спальни с балконом и гаражом.Это квартира на 3-м этаже, полностью отремонтир…
Квартира 2 спальнив Oliveira do Douro, Португалия
Квартира 2 спальни
Oliveira do Douro, Португалия
115 м²
€ 259,000
Квартира с 2 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с кортом для игры в падл-теннис…
Квартира 2 спальнив Tamega e Sousa, Португалия
Квартира 2 спальни
Tamega e Sousa, Португалия
60 м²
€ 230,000
Квартира 2 спальни  с полным ремонтом, оборудованием и мебелью находится…
Квартира 1 спальняв Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 2 Этаж
€ 430,000
Квартира общей площадью 53,8 м2 в историческом центре Порту. Она расположена в живописном…
Квартира 2 спальнив Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 143 м² 3 Этаж
€ 1,180,000
Дуплекс с 2 спальнями общей площадью 143,9 м2 в историческом центре Порту. Он расположен …
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Порту, Португалия
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Порту, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 355 м² Количество этажей 3
€ 1,300,000
Триплекс с 3 спальнями площадью 257 м2, в закрытом сообществе, с частным бассейном на крыше,…
Квартира 4 спальнив Cidade da Maia, Португалия
Квартира 4 спальни
Cidade da Maia, Португалия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 227 м² 5 Этаж
€ 462,000
Квартира с 4 спальнями площадью 156,5 м² с балконом 70,5 м² и 2 парковочными места…
Квартира 3 спальнив Cidade da Maia, Португалия
Квартира 3 спальни
Cidade da Maia, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 155 м² 4 Этаж
€ 349,000
Квартира с 3 спальнями площадью 134,5 м² с балконом 21,3 м² и 2 парковочными места…
Студия 2 спальнив Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Студия 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 58 м²
€ 32,000,000
Отель расположен по адресу Rua De Belmonte 103, в самом сердце исторического центра города П…
Студия 2 спальнив Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Студия 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 ванных комнат 91 м² 1 Этаж
€ 420,500,000
Комплекс Bons-Jardins, разработанный для того, чтобы дать жильцам ощущение сельской жизни в …
Квартира 3 спальнив Порту, Португалия
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² 2 Этаж
€ 870,000
Отличная квартира c 3 спальнями, жилой площадью 165 м2, в престижном комплексе J. Camilo с д…
Квартира 2 спальнив Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 103 м²
€ 331,000
Квартира с 2 спальнями в стадии строительства в районе Paranhos, общей площадью 103 м2, кото…
Квартира 3 спальнив Порту, Португалия
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
4 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 421,000
Квартира с 3 спальнями в стадии строительства в районе Paranhos, общей площадью 126 м2, кото…
Квартира 1 спальняв Порту, Португалия
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 4 Этаж
€ 425,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 350 000 € Эти апартамен…
Квартира 1 спальняв Порту, Португалия
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 4 Этаж
€ 405,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 350 000 € Эти апартамен…
Квартира 3 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
157 м²
€ 555,000
Квартира площадью 156,8 м2 в новостройке в Матозиньюше, в 2 минутах от моря и доступа к осно…
Квартира 3 спальнив Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 153 м² 2 Этаж
€ 795,000
Квартира Дуплекс с 3 спальнями, с видом на реку Дору и знаменитый пирс "Marina da Afura…
Студия 2 комнатыв Порту, Португалия
Студия 2 комнаты
Порту, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 4 Этаж
€ 250,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 350 000 € Квартира студ…
Студия 1 комнатав Порту, Португалия
Студия 1 комната
Порту, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 4 Этаж
€ 250,000
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 350 000 € Квартира ст…
Квартира 3 спальнив Gondomar, Португалия
Квартира 3 спальни
Gondomar, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 116 м² 1 Этаж
€ 179,900
Квартира с отличной отделкой общей площадью 116,25м2, которая в свою очередь делится на: - …
Квартира 3 спальнив Порту, Португалия
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 235 м² 3 Этаж
€ 425,000
Квартира с 3 спальнями, площадью 118 м2 и гаражом. Находится всего в 650 метрах от универси…
Квартира 1 спальняв Francelos, Португалия
Квартира 1 спальня
Francelos, Португалия
67 м²
€ 360,000
Квартира с 1 спальней  с балконом и видом на океан в Гайе в новом комплексе O…
Квартира 2 спальнив Francelos, Португалия
Квартира 2 спальни
Francelos, Португалия
114 м²
€ 488,000
В Вила-Нова-де-Гайя, Канидело, жилой комплекс Ocean Living расположен прямо у океана, что де…
Квартира 3 спальнив Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
Квартира 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
167 м²
€ 735,000
Расположенное рядом с Parque da Cidade   и недалеко от Foz do Douro, здание A…
Квартира 2 спальнив Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 138 м² 2 Этаж
€ 475,000
Новая квартира с 2 спальнями в нескольких метрах от реки, расположенная в тихом, жилом район…
Квартира 1 спальняв Порту, Португалия
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 2 Этаж
€ 330,000
Квартира с 1 спальней, расположена в непосредственной близости от жилого и коммерческого рай…
Квартира 2 спальнив Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м² 2 Этаж
€ 440,000
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, расположенная в районе рядом с жилым и коммерческим ра…
Квартира 3 спальнив Порту, Португалия
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 152 м² 1 Этаж
€ 565,000
Квартира с 3 спальнями, полностью отремонтированная в здании 60-х годов, сохранившем свои пе…
Квартирав Порту, Португалия
Квартира
Порту, Португалия
86 м² Количество этажей 2
€ 295,000
Двухуровневая квартира с 1 спальней, для ремонта, расположенная в супер центральном и хороше…
Квартира 2 спальнив Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м² 4 Этаж
€ 430,480
Расположенная в центре Порту, эта квартира находится в застройке высокого стандарта, имеет у…

Параметры недвижимости в Северный, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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