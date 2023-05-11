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Многоуровневые квартиры с видом на море в Португалии

Многоуровневые квартиры В архив
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Порту, Португалия
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Порту, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Порту, Португалия
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Порту, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 3
€ 1,300,000

Параметры недвижимости в Португалии

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